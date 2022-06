Barak-Casale, pronto doppio colpo dal Verona! Giuntoli prepara offerta da 30 milioni: i dettagli

Calciomercato Napoli. In attesa di liberare spazio con le cessioni, il Napoli ed il Ds Giuntoli continuano a sondare diversi nomi anche per il mercato in entrata. Barak e Casale dell'Hellas Verona, primo avversario degli azzurri in campionato, piacciono da tempo e potrebbe essere arrivato il tempo giusto per un affondo.

Casale e Barak al Napoli

Calciomercato Napoli, 30 milioni per Barak-Casale

Dell'operazione Napoli-Verona per Barak e Casale ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha sottolineato come già in questa settimana potrebbero arrivare importanti aggiornamenti per questa doppia trattativa: