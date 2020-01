Balzaretti: "Manolas formidabile, ma ha bisogno di un compagno diverso accanto. Di Lorenzo centrale? Ha un solo difetto"

Ultime calcio Napoli - Federico Balzaretti ha parlato del Napoli ai microfoni de Il Mattino:

Come valuta lo spostamento di emergenza che Gattuso ha dovuto fare con Di Lorenzo diventato centrale?

«Si tratta di un cambio di posizione che sposta molto nel modo di giocare di un terzino».

Cosa ne pensa di Di Lorenzo?

«A me piace tantissimo e penso che si sia integrato subito alla grande nel Napoli. Ha avuto un grande impatto in assoluto con la serie A. Rispetto a me ha una struttura fisica più solida e che per sua fortuna gli consente di potersi anche adattare al centro all'occorrenza».

Come lo vede da centrale?

«Premesso che mi sta piacendo, credo che deve solo temporeggiare un po' in più e non andare sempre a prendere il pallone. Deve dare maggiore copertura. Si tratta di una cosa difficile da metabolizzare per un terzino che solitamente gioca defilato e sa di avere sempre la copertura da parte del centrale».

A proposito di difensori e di centrali, lei a Roma ha giocato con Manolas: si aspettava un suo inizio così difficile a Napoli?

«Credo che Kostas sia formidabile nell'uno contro uno. Superarlo in campo aperto è pressoché impossibile. Forse ha bisogno di un giocatore vicino a un compagno che abbia più letture. E infatti penso che il miglior Manolas ancora non si sia visto a Napoli perché parliamo di un centrale fortissimo».

Che impressione le sta facendo il Napoli di Gattuso?

«Rino sta cercando di dare la sua idea alla squadra. Ha cambiato modulo e ha cercato di dare maggiore equilibrio. Le sue squadre rispecchiano il suo carattere: sono aggressive, corte e dinamiche. Nelle sconfitte della sua gestione è stato penalizzato tanto da errori individuali che poco hanno a che vedere con la preparazione della partita e la parte tattica. Ho grandissima fiducia in lui e mi piace la semplicità con la quale si è presentato».