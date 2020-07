Azzurri poco concreti, Il Mattino: tiene il pallino del campo con l'Udinese ma non cerca mai la profondità, poche emozioni

Ultime calcio Napoli - Al San Paolo termine 2-1 per gli azzurri, grazie alla prodezza all'ultimo di Politano che regala al Napoli i 3 punti contro l'Udinese. Gattuso, però, non è soddisfatto.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Ingenui gli azzurri sul gol del vantaggio di De Paul, il trequartista dell'Udinese tra i profili monitorati da tempo del club azzurro: la rete nasce da una serie di errori a catena con i difensori azzurri posizionati male sul ribaltamento di fronte. Un'altra rete al passivo, quindi, subita nel primo tiro in porta dell'undici di Gotti. La formazione di Gattuso tiene a lungo il pallino del gioco, poi negli ultimi venti metri esagera con i tocchi e affonda poco mancando di concretezza: troppi passaggi e poca profondità. E così il predominio del primo tempo produce poche emozioni e un solo intervento di rilievo sul tentativo elegante di Mario Rui (comoda invece la parata su Insigne). I tre attaccanti non riescono mai a trovare il guizzo per liberarsi al tiro. La variante è costituita dalle conclusioni da fuori ma Zielinski manca di precisione nelle prime due circostanze, sfortunatissimo nella terza con il pallone deviato da Musso che sbatte sotto la traversa, rimbalza ma non supera la linea bianca".