Avvoltoi? Secondo Tuttosport ADL si riferiva alla Juventus: "O lo prendono a valore di bilancio o aspetteranno un anno per averlo gratis"

Calciomercato Napoli - Gli “avvoltoi” a cui fa riferimento il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis? L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio alla vicenda:

"Probabilmente sono identificabili con chi ha già trovato un accordo con Milik, cioè la Juventus: c’è in atto un braccio di ferro con il Napoli che continua a chiedere 40 milioni cash ai bianconeri, oppure il cartellino di Bernardeschi. Ma l’esterno juventino continua a dire di no, perchè non intende cedere i diritti di immagine. Dall’altra parte la Juve vorrebbe prendere il centravanti polacco secondo il valore iscritto a bilancio (non più di 10 milioni), altrimenti aspetterà il prossimo anno per prenderlo a parametro zero"