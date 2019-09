Autogol Koulibaly, Repubblica: Kalidou ha accusato il colpo, spunta una promessa ad Ancelotti e squadra

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica torna a scrivere su Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha accusato sul piano psicologico lo svarione decisivo di Torino, ma è già pronto a rialzarsi grazie anche all'affetto di chi gli sta intorno:

"Ha accusato il colpo, naturalmente, ma ha molto apprezzato la solidarietà dei compagni e dei tifosi. Koulibaly s’è piegato, insomma: ma non si spezza. Lo ha promesso a sé stesso, ad Ancelotti, ai compagni e anche ai suoi familiari, con i quali ha condiviso le emozioni e lo stress di un’estate piacevolmente senza soste, pure fuori dal campo. Il difensore del Napoli è infatti appena diventato padre per la seconda volta di una bellissima bimba: il 28 agosto, proprio alla vigilia della sfortunata sfida contro la Juve.

E per non farsi mancare nulla il campione senegalese aveva da poco completato il trasloco, con tutte le complicazioni e gli oneri del caso. La sosta del campionato non poteba arrivare dunque in un momento migliore, nonostante la grande amarezza per l’autogol di Torino e il beffardo ko contro i bianconeri"