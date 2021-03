Auriemma su Tuttosport: "Rrahmani e Petagna: prevedibile il loro rientro tra i convocati contro il Crotone"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ieri Gattuso ha guidato l’ultimo allenamento della settimana senza gli 11 nazionali, e ha fatto disputare una partita su campo grande (due tempi di 30 minuti ciascuno) tra squadre completate con l'innesto di elementi del Settore Giovanile. All’amichevole non hanno partecipato Rrahmani e Petagna, che hanno svolto lavoro personalizzato in palestra ed in campo, ma per entrambi il ritorno è prevedibile in vista della gara di sabato allo stadio Maradona contro il Crotone"