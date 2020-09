Auriemma su Tuttosport: "Roma-Milik, la parola fine è attesa per domani"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport per quanto riguarda la trattativa tra Milik e la Roma: "Ma l’operazione è ancora bloccata dalla resistenza del polacco nel dire “sì” alla Roma e oggi potrebbe essere il giorno decisivo: il club giallorosso incontrerà l’agente Pantak per chiudere gli ultimi dettagli sull’accordo quinquennale da 4,5 milioni a stagione. Poi, la parola fine è attesa per domani, con la chiusura dell’accordo tra il Napoli e la Roma, che prenderà Milik con la formula del “prestito oneroso”, pari a 3 milioni di euro e 15 milioni da versare come riscatto nelle casse azzurre al termine della stagione. L’affare sarà di complessivi 26 milioni di euro, se tutti i bonus inseriti nell’accordo dovessero andare a buon fine".