Auriemma su Tuttosport: "Possibilità di vedere Ghoulam titolare domani: previste altre quattro novità"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport la sua probabile formazione in vista della Spal: "Nell’allenamento di questa mattina al San Paolo sarà provato l’undici titolare, con Allan in luogo di Zielinski, Manolas per Koulibaly e, forse, Lobotka per sostituire Demme. L’unica vera perplessità riguarda il lungo periodo di inattività lamentato da Manolas. Non è da escludere ancora il posto da titolare per Politano, così da utilizzare Callejon nella sfida di giovedì che dirà definitivamente se il Napoli potrà ancora pensare all’accesso alla prossima Champions League. Anche Ghoulam è stato messo pesantemente sotto le fatiche dal coach. Sta così tanto bene adesso, che potrebbe essere titolare contro la Spal, in attesa di capire se al termine della stagione possa tornare ancora utile, oppure se va ceduto al miglior offerente".