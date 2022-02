Auriemma su Tuttosport: "Osimhen dovrà portare la maschera fino a fine febbraio"

Napoli calcio - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito alle condizioni di Victor Osimhen:

"La guarigione ormai è completa e pure il gonfiore alla tempia è sparito del tutto, non resta che realizzare un nuovo dispositivo secondo i desiderata del bomber: ha chiesto che sia allargata nella zona dell’occhio sinistro, perché così com’è non gli permette di avere la visione periferica che lui preferisce. L’ortopedia Ruggiero si è messa all’opera già nel pomeriggio di ieri per consegnarla a Victor oggi, quando potrà utilizzare nel corso dell’allenamento una maschera più leggera, ugualmente resistente perché in carbonio e con la quale giocherà tutte le partite almeno fino a fine febbraio. A fine mese presso la clinica Pineta Grande si sottoporrà alla tac finale, quella che dovrà accertare il completamento del percorso di cure".