Auriemma su Tuttosport: "Oggi Spalletti deciderà se convocare Ghoulam: cinque cambi rispetto allo Spartak"

Napoli calcio - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "In primis si rivedrà la migliore formazione degli azzurri, con i rientri di Ospina tra i pali, Rrahmani in difesa al fianco di Koulibaly, oltre ai due insostituibili africani, Anguissa e Osimhen. In più, sembra molto probabile che Spalletti decida di lanciare dal primo minuto anche Lozano per sostituire un Politano leggermente affaticato. La buona notizia, però, è un’altra: oggi Spalletti deciderà se convocare Ghoulam. L’algerino è ormai alla fine della sua lunghissima via crucis e potrebbe essere disponibile per la trasferta di Firenze".