Auriemma su Tuttosport: "Mertens è affaticato, sarà Osimhen a guidare l'attacco del Napoli contro la Samp"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Dal match dell’Allianz è emersa una realtà incontestabile: il Napoli non può fare più a meno di Osimhen. Il nigeriano è tornato in condizione come prima di infortunarsi il 13 novembre e col suo ingresso ha costretto i difensori di Madame a raggrupparsi intorno a lui. Complice anche l’affaticamento di Mertens, sarà il nigeriano a guidare l’attacco dei partenopei, attualmente terzo nella speciale graduatoria con 63 reti, a dispetto di Inter ed Atalanta che ne hanno messe a segno 68".