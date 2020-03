Auriemma su Tuttosport: "La contromossa di Gattuso per non far abbassare la tensione in questa sosta forzata"

Ultimissime Napoli - Sulle pagine di Tuttosport, Raffaele Auriemma scrive: "Non bisognerà calare nuovamente la tensione. Anche per questa ragione Gattuso negli ultimi 2 giorni ha aumentato i carichi di lavoro. In più, proprio ieri c’è stata una gara 10 contro 10, di due tempi e con grande intensità, come se fosse una partita vera. 10 contro 10. Ora la squadra ha 2 giorni di riposo, si ritroverà lunedì per preparare la partita di venerdì contro il Verona, al Bentegodi ovviamente a porte chiuse".

Gattuso ha voluto fare della partitella in famiglia un evento serio e impegnativo, tant'è che per l'occasione c'era perfino un arbitro a dirigere la sfida tra i giocatori del Napoli.