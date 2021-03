Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Rispetto alla formazione che ha battuto il Bologna mancherà solo Ghoulam, al cui posto andrà Hysaj. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci inizialmente Mertens con Osimhen che scalpiterà in panchina. E’ un po’ scemato l’ottimismo per l’utilizzo di Manolas e Lozano, entrambi ancora non al meglio dopo i rispettivi infortuni".