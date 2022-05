Auriemma su Spalletti: "E' combattivo come non lo è stata la squadra nelle tre gare scudetto"

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport torna a parlare di Luciano Spalletti dopo la conferenza stampa di ieri a Castel Volturno dove l'allenatore del Napoli ha avuto un confronto diretto con i giornalisti.

Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"La considerazione è correttissima in virtù del contratto esistente e Spalletti ha già dimostrato in passato che non c’è verso per fargli cambiare idea, resta a libro paga fino all’ultimo giorno di contratto. Mancano 180’ alla chiusura del campionato col Napoli che ormai ha raggiunto l’obiettivo della Champions e una parte della tifoseria è indispettita per non aver visto la propria squadra lottare fino alla fine per il tricolore. L’occasione è utile per rivedere l’antico Spalletti, combattivo come non lo è stata la sua squadra nelle tre partite di aprile che l’hanno condannata a rinunciare allo scudetto".