Atalanta-Napoli, la moviola CorSport: che rischio Palomino su Osimhen

Napoli - La moviola del Corriere dello Sport dopo Atalanta-Napoli: "Partita molto convincente per il romano Federico La Penna, ci ha messo poco (in pratica, i 90’ di Fiorentina-Inter di venerdì scorso) per togliersi di dosso le scorie. Apparentemente facile (nessun episodio nelle due aree che potesse ingenerare sospetti), la partita ha avuto comunque difficoltà insidiose soprattutto dopo la rete di Lozano. L’ha portata a termine con personalità e senza strafare, 30 falli e 5 ammoniti alla fine. Cinque ammoniti, tutti corretti. Il Napoli ha chiesto il secondo giallo per Palomino, su Osimhen: rischioso, ma forse non così duro da meritare alla fine un’espulsione".