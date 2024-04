Arriva una notizia positiva per Calzona in vista di Napoli-Frosinone

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla crisi difensiva del Napoli e ai tanti gol subiti dagli azzurri in questa stagione:



"I tre punti nella sfida contro il Frosinone sono obbligati e non prendere gol sarebbe quasi altrettanto importante. Per questo Calzona sta motivando al massimo la squadra e aspetta notizie pure dall’infermeria, con Politano e Juan Jesus che ieri hanno lavorato in disparte per motivi precauzionali. Ma l’unico cambio certo in difesa sarà a sinistra, con Mario Rui pronto al rientro al posto dell’infortunato Olivera. Di buono c’è il risveglio degli attaccanti, che si erano invece smarriti con Mazzarri. La coperta — al di là di tutto — è corta".