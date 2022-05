Arbitri e Serie A, pronta la rivoluzione: dismessi Calvarese ed altri 17 tra fischietti e assistenti, retroscena sul responsabile VAR

Gli arbitri italiani hanno vissuto una stagione molto sfortunata e sotto la sufficienza, come racconta il Corriere dello Sport. Come migliorare?

La Roma si sente nel mirino (a Trigoria non si capacitano: perché Medel la scorsa settimana no e Karsdorp lunedì sera a Firenze sì?), tanto che qualcuno ha pensato che si stesse remando contro. Come si può risolvere il problema arbitri?

“Il responsabile del VAR è Stagnoli, che non è nella commissione CAN e il VAR, da assistente quando era in campo, non sapeva neanche cosa fosse.

Una rivoluzione che si limita alle promozioni e alle dismissioni: dalla CAN saranno dismessi 8 arbitri (ne arriveranno 5 dalla C), 10 assistenti (7 dal piano di sotto più tre arbitri fra coloro che chiederanno di fare il corso) e 8 VMO (Video Match Officials) che si aggiungeranno ai 4 VAR Pro.

Sicuri dismessi Giacomelli, Pasqua e Calvarese, per motivi tecnici rischiano Abbattista, Di Martino e Meraviglia, in lotta con Paterna e Minelli.

Dalla C dovrebbero salire Rutella, Gualtieri, Ferrieri Caputi (un rischio: ha solo 22 gare in C, ma pare che la Fifa l’abbia in qualche modo caldeggiata altrimenti l’Italia resterebbe senza rappresentante ai prossimi Mondiali), Perenzoni e Feliciani, più due outsider, Maranese e Cascone”