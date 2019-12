Ultime Calcio Napoli - Un arbitrato, il Napoli, lo sta già vivendo, attendendo quello che ci sarà nella prima metà di gennaio: è la procedura attivata da Bruno Satin. L’ex agente di Koulibaly reclama delle somme non corrisposte dal club azzurro per alcune commissioni. Il Napoli non è intenzionato a pagare, visto il passaggio di Koulibaly al gruppo di Fali Ramadani. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino.