Ansia Spalletti per le notizie sul rinnovo di Insigne: teme di ritrovarselo imbronciato se non arriverà l'accordo

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come Spalletti viva con una certa ansia le notizie in merito al rinnovo di Insigne. C'è il rischio che si ritrovi un talento imbronciato.

"Il caso Insigne è l’unico buco nero che si è formato nell’universo Spalletti. Nello spogliatoio si vive un’atmosfera serena, con l’allenatore il feeling è molto forte. Ma c’è il rischio che ci si possa ritrovare con un Insigne imbronciato, provato da quest’estenuante trattativa che non trova sbocchi. Se non bastasse, ci sono i dati relativi alle ultime quattro partite che non lo esaltano. Su 360 minuti, l’attaccante ne ha giocati 171, Spalletti lo ha tolto contro lo Spartak Mosca poco prima della fine del primo tempo, per l’espulsione di Mario Rui. A Firenze, invece, lo ha richiamato in panchina a venti minuti dal termine, provocandone una reazione di insofferenza. Insomma, situazioni che si prestano a diverse letture, tra queste anche la possibilità che Lorenzo non sia sereno, perché gennaio si sta avvicinando e del suo rinnovo non s’intravede nemmeno l’ombra".