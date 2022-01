Anche Koulibaly ha il Covid: salta l'inizio della Coppa d'Africa, subito in isolamento

Non è stato certo il miglior inizio di anno per Kalidou Koulibaly, il quale dopo l'infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto a lungo fermo dal 1° dicembre scorso, si perderà anche la prima fase della Coppa d'Africa.

Come riporta Il Mattino:

“Il difensore del Napoli è risultato infatti positivo al Covid-19 dopo i tamponi effettuati ieri mattina dal Senegal, che esordirà domani pomeriggio contro lo Zimbabwe. Il capitano dei Leoni della Teranga è asintomatico e si trova in perfette condizioni, ma è stato posto in isolamento come da protocollo insieme agli altri due positivi, ossia il portiere del Chelsea Edouard Mendy e l'attaccante dell'Alanyaspor Famara Diedhiou”.