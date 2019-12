Ancelotti-Everton, Il Mattino: ADL concederà la rescissione, ma la tempistica dell'accordo un po' lo insospettisce

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive sull'accordo ormai fatto tra l'Everton e Carlo Ancelotti che ora dovrà rescindere il contratto con il Napoli.

"In queste ore incontrerà De Laurentiis per quella che è solo una formalità: la rescissione del contratto che lo lega al Napoli fino a giugno per la cifra di circa 2 milioni di euro. Spiccioli, rispetto al contratto da nababbo che lo attende al Liverpool, sulla sponda dell'Everton. Carlo se ne torna nell'amata Premier, dove spera di trovare più comprensione per i suoi trofei vinti e le per sua carriera di trionfatore in giro per l'Italia e per il mondo. De Laurentiis non alzerà barricate: certo, si interroga sulla tempistica dell'accordo (un po' sospetta) ma in ogni caso si è impegnato a liberarlo e lo farà. Nessun braccio di ferro, nessuna penale da richiedere: appena il suo legale, Vincenzo Ziccardi, chiederà la rescissione la otterrà".