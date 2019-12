Ancelotti-Everton, Gazzetta: lunedì raggiunta intesa di massima, ma ci sono alcune situazioni da risolvere. La situazione

Carlo Ancelotti dal Napoli all'Everton già nelle prossime ore? È decisamente possibile, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"In Inghilterra Ancelotti gode di estremo rispetto. L’unica perplessità riguarda la compatibilità della scelta: può funzionare la dimensione di un manager di livello internazionale con le problematiche di un club che ha consistenti disponibilità economiche, ma non ha ancora la struttura di squadre di primissima fascia? Il dubbio è questo ed è di questo che discutono sui social i media. Ancelotti e l’Everton hanno raggiunto lunedì un’intesa di massima, ma ci sono alcune situazioni da risolvere: la chiusura definitiva del rapporto col Napoli, la stesura del contratto che legherà Carlo ai Toffees fino al 2024, le cifre, lo staff – per ora si parla solo del figlio Davide al seguito -, il mercato di gennaio e della prossima estate"