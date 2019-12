Ancelotti-Everton, CorSport: accordo trovato, ma serve l'ok del Napoli. Carlo ha ancora altri sei mesi di contratto con gli azzurri

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Ancelotti è formalmente il nuovo allenatore dell'Everton. L'accordo, come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, è stato raggiunto. Ora bisogna sistemare gli ultimi dettagli che legano ancora l'allenatore emiliano al Napoli.

"E allora, la rinascita di Carletto. Il re d’Europa deposto da Adl proprio nel suo regno: la Champions. O meglio: dopo la vittoria per 4-0 con il Genk al San Paolo, valsa la qualificazione agli ottavi. Altre storie, ormai vecchie sebbene recentissime considerando che risalgono a una settimana fa. Precisamente una settimana. Ancelotti, però, ci ha messo addirittura meno a trovare una nuova squadra: se non si registreranno clamorose rotture, al momento del tutto improbabili dopo l’ottimo incontro andato in scena ieri a Goodison Park con i vertici del club di Liverpool, sarà presto nominato manager dell’Everton. La prima riunione, insomma, è stata molto positiva, ora bisognerà risolvere il contratto con il Napoli: Ancelotti è legato fino al 30 giugno 2020, ma considerando i buoni rapporti si lavorerà serenamente per raggiungere al volo una soluzione. Il ritorno in panchina e in Premier, già conquistata con il Chelsea nel 2009-2010 insieme con la FA Cup e il Community Shield, è vicino. Senza calcio non riesce proprio a stare, Carletto. Al massimo una settimana"