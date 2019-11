Ammutinamento Napoli, la squadra avrebbe un appiglio a cui aggrapparsi per la difesa: i dettagli

Notizie Calcio Napoli - Ammutinamento Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a scatenarsi. Ma dall'altra parte - evidenzia Il Mattino oggi in edicola - i giocatori si cautelano con agenti e avvocati e avrebbero anche un potenziale appiglio a cui aggrapparsi. Ossia la modalità con cui è stato comunicato il ritiro della discordia.

Ecco quanto si legge sul quotidiano:

I procuratori sono in stato di allerta, ma difficile capire quale sarà la linea difensiva: tutto dipende da quello che il Napoli contesterà nelle multe che erogherà. Perché oltre alla presunta violazione delle norme contenute nell’accordo collettivo, c’è anche la storia dei regolamenti interni e delle clausole nei contratti. Oltre ai diritti di immagine. Per questo, il Napoli si muove con prudenza. Ma qualcosa trapela della linea difensiva: perché i legali dell’Assocalciatori hanno spiegato che un ritiro deve essere comunicato secondo una certa ritualità e formalità. Cosa che non sarebbe avvenuta. Insomma, un appiglio giuridico per contestare i provvedimenti ci sarà.