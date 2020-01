Ammutinamento Napoli, De Laurentiis minaccia azioni legali per danni di immagine! Gazzetta: varrebbero il 30% dello stipendio di un anno

C’è un problema che continua a incombere sulla Ssc Napoli e sulla serenità dello spogliatoio e non mostra soluzioni vicine. Ricordate l’ammutinamento del 5 novembre, della squadra che si rifiutò di andare in ritiro? Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"De Laurentiis non ha mai fatto un passo indietro: vuole imporre pesanti multe ai giocatori e minaccia pure azioni legali per danni di immagine, rivalendosi proprio sui contratti che riguardano questi diritti. Continua la guerra sotterranea, con la tensione dei giocatori per una successiva causa civile sui diritti di immagine, dove in ballo ci sarebbe molto di più, economicamente: parliamo di circa il trenta per cento dell’intero ingaggio annuale di ogni tesserato. In più ci sono anche le ripercussioni sul mercato"