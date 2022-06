Ambrosino: "Spalletti mi ha fatto sentire importante dal primo minuto. Futuro? Deciderò dopo l'Europeo"

Calcio Napoli - Giuseppe Ambrosino ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna del quotidiano Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Ambrosino:

Per arrivare in Nazionale maggiore quanto le può essere utile la gavetta nel Napoli?

«Tantissimo. Perché il Napoli è una grande squadra in lotta per le prime posizioni. Allenarmi con i più grandi è una palestra: non smetto mai di imparare».

Da chi è che prova a rubare sempre qualcosa?

«Mertens è stato per me un grande punto di riferimento e fonte di ispirazione. Anche se da bambino il mio idolo era Ibra».

Dove si vede in campo?

«Ovviamente in attacco, la posizione importa poco. In coppia con Osimhen potremmo trovarci alla grande».

Quanto di questo suo successo deve e Spalletti?

«Mi ha fatto sentire importante fin dal primo minuto e mi ha dato la giusta carica per continuare a fare meglio».

Quindi non prende in considerazione l'idea di andare a giocare all'estero come Gnonto?

«Il mio futuro si vedrà solo dopo l'Europeo».