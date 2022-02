Altobelli: "Contro la miglior difesa della A si vedrà davvero quanto vale questa Inter. Anzi, tra Napoli e Liverpool capiremo molte cose"

Notizie calcio Napoli- Alessandro Altobelli ha rilasciato una intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato della sfida scudetto di questa sera tra il napoli ed i nerazzurri allo stadio Maradona.

Chi saranno gli uomini chiave?

"Da una parte di Osimhen e Fabian Ruiz; dall'altra Dzeko, ma soprattutto Lautaro Martinez che, tra gli attaccanti in campo, mi sembra il più completo e il più forte".

Spalletti è avvertito...

"Spalletti è un signor allenatore, un tecnico intelligente, bravo e serio. Non ha mica bisogno dei miei consigli. E chi pensa che sarà più teso del solito perché vuole vendicarsi dell'esonero all'Inter, si sbaglia. Quell'esperienza per lui è finita e comunque il suo contributo a riportare la società in alto l'ha dato centrando due qualificazioni di fila alla Champions. Adesso vuole riportare ai fasti del passato il Napoli".

A proposito di passato, l'ha sorpresa la velocità con la quale Inzaghi ha scacciato il fantasma di Conte?

"Inzaghi è arrivato e ha perso Hakimi, Lukaku ed Eriksen, ma ha comunque costruito una bella squadra. Gioca anche meglio dell'Inter di Conte, però lo scudetto non lo ha ancora vinto, mentre Antonio sì. Gli auguro di farcela".

Se supera l'ostacolo Napoli...

"Contro la miglior difesa della A si vedrà davvero quanto vale questa Inter. Anzi, tra Napoli e Liverpool capiremo molte cose".