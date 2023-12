Allenamento Napoli, Mazzarri si è focalizzato soprattutto su un aspetto ieri

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alla seduta d'allenamento di ieri del Napoli:

"Mazzarri può dedicare qualche giorno al lavoro con una squadra che è ancora in transizione riguardo all’aspetto tattico tra le difficoltà dell’era Garcia e la restaurazione di Walter, fa fatica a reggere in maniera brillante una gara intera sotto l’aspetto atletico e a livello mentale ha smarrito un po’ di convinzione nelle proprie certezze.

Non basterà per mettere a posto le storture della preparazione estiva ma il Napoli deve fare in fretta, ripartendo dalla sfida di Torino. Ieri sotto la pioggia il focus ha riguardato ancora il recupero delle energie, oggi e domani si entrerà nel vivo per migliorare la tenuta difensiva in vista della sfida contro la Juventus".