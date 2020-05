Tuttosport - Il Napoli può allenarsi già sabato, la squadra di sua volontà ha deciso di lavorare a Castel Volturno. Novità sulla preparazione: spuntano le 'stazioni'

Ultimissime Napoli - Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli potrebbe cominciare gli allenamenti sabato 9: "Ci saranno tre turni di lavoro per ogni singolo giorno, a cominciare dai portieri che saranno curati in primis da Alessandro Nista, poi a seguire altri due turni da 12 calciatori alla volta, suddivisi sui tre campi di gioco di Castelvolturno: quattro atleti per ogni campo, ognuno di loro lavorerà su di una porzione di circa 30 metri, così da non sfiorarsi nemmeno. Al termine di ogni seduta di lavoro ci sarà un cuscinetto orario di circa mezzora, così da permettere al secondo gruppo di arrivare nel centro tecnico, senza mai incrociarsi con il turno precedente. L’intera rosa si allenerà per circa un’ora, attraverso una metodica di lavoro che sarà suddivisa in “stazioni”, una di tecnica, l’altra fisica ed infine una muscolare. Ognuno dei tecnici del Napoli sarà a presidio delle singole stazioni, così da seguire in maniera capillare il lavoro di ognuno dei calciatori. Da sabato 9 maggio (o quando sarà) la squadra si allenerà in questo modo per circa una settimana e, aspetto particolare, lo farà in forma quasi spontanea: questa fase di allenamento individuale non è considerata dal club “attività obbligatoria” bensì solo “facoltativa”. Ed i calciatori ovviamente la eseguiranno, perché sarà loro interesse, in primis, sentirsi nuovamente atleti professionisti.