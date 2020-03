Febbrari, ex preparatore del Napoli: "Allenamenti a casa? Chi ha un giardino è più fortunato! Le scale sono un alleato, va curata anche l'alimentazione"

Luigi Febbrari, preparatore atletico del Napoli ai tempi di Edy Reja, adesso membro dello staff della Nazionale albanese, è intervenuto ai microfoni de la Repubblica. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

«Questa è una situazione inedita. non ci hanno fatto raggiungere l’Albania. Sono a casa mia a Brescia. Non so adesso quando torneremo a giocare. È un fenomeno surreale. È cambiata la quotidianità e tutti hanno dovuto modificare lo stile di vita. Era necessario fermare anche il calcio e prendere le contromisure per frenare il virus».