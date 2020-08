Allan, l'agente non si sbilancia: "Everton? Siamo a buon punto, ma manca ancora accordo con il calciatore!"

Ultime calciomercato Napoli. Il passaggio di Allan all'Everton è sempre più vicino: il giocatore aspetta una chiamata per andare a Liverpool e sottoporsi alle visite mediche propedeutiche alla cessione all’Everton per la somma di 25 milioni di euro che il Napoli incasserà cash, più 5 di bonus.

Intanto, come riportato da Tuttosport, l'agente del calciatore Juan Gemelli non si è voluto sbilanciare troppo:

"Noi siamo ancora a Pozzuoli e non so perché si sia diffusa questa notizia. Certo, siamo a buon punto, ma ancora non c’è nemmeno l’accordo con il calciatore".