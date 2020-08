Allan-Everton, CorSport: si può chiudere entro 48 ore! Decisivi i bonus, ecco quale sarà l'accordo tra le società

Ultime calciomercato Napoli. Sarà la Premier League la destinazione di Allan, con il centrocampista brasiliano ormai ad un passo dall'Everton di Carlo Ancelotti. Ecco quanto scrive in merito il Corriere dello Sport:

"E' il momento di Allan, ormai vicinissimo all’Everton, che insiste per chiuderla in fretta, anche entro 48 ore. I quaranta milioni richiesti inizialmente dal Napoli sono stati considerati troppi e c’è ancora distanza tra i venticinque offerti dal club inglese e i trentacinque ritenuti la soglia decisiva di Adl: in casi del genere, avendo riscontrato le reciproche volontà, preso atto della scelta del calciatore che vuole ritrovare Ancelotti, chi acquista fa un passo avanti e chi cede ne fa uno dietro, poi ci pensano i bonus".