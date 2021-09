Albiol: "Il mio pronostico su Napoli-Juve, Spalletti ha portato energia già forte. Anguissa? Forte fisicamente e non solo, farà la differenza in A"

Napoli calcio - Raul Albiol ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco i passaggi più importanti evidenziati da CalcioNapoli24.

Ci sono grosse sfide all’orizzonte tra Spagna e Italia, però partiamo da Napoli-Juve.

"Penso che vincerà il Napoli. E non perché ho giocato lì, ma perché è in un ottimo momento, ho visto le prime due uscite e mi è piaciuto molto, mentre la Juve fatica a vincere e penso che possa essere più colpita dalla pausa internazionale. E poi il Napoli gioca in casa, è favorito e spero possa vincere. Spalletti ha portato energia a una rosa già forte e completa: la squadra ha tutto per fare una grande stagione".

Napoli-Juventus cosa le ricorda?

"Grandi emozioni. La Supercopa del 2014 ovviamente. Ma anche la sensazione impareggiabile di lottare per il titolo contro una squadra che vinceva sempre. Il gol di Koulibaly a Torino 3 anni fa. Adrenalina pura. Il traguardo lì a portata di mano e la delusione per non averlo raggiunto".

È ancora in contatto con i suoi ex compagni?

"Sì. Con Koulibaly parliamo spesso, abbiamo condiviso troppe emozioni, il legame è forte. E poi con Fabian Ruiz, con Insigne: l’esperienza napoletana resterà sempre con me".

E ai tifosi del Napoli cosa dice di Zambo Anguissa?

"Che è un giocatore fortissimo fisicamente e che sa usare bene la palla, con noi qui ha fatto benissimo tanto che il Villarreal voleva comprarlo. Offrirà qualcosa di diverso al centrocampo del Napoli, e il fisico di Zambo in Serie A può fare la differenza".