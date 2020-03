Aidacon, il presidente Claps: "E' possibile chiedere il rimborso degli aerei prenotati per Barcellona, anche per gli alberghi vale lo stesso"

Ultimissime Napoli - Dopo l'annuncio di porte chiuse tra Barcellona e Napoli, i tifosi chiedono il rimborso del biglietto. Dopo l'annuncio di TicketOne, adesso è caccia al rimborso dei biglietti aerei. Il Presidente dell'Aidacon Carlo Claps è intervenuto ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"C’è un Decreto del Governo dello scorso 2 marzo che detta le linee guida. Tra le situazioni previste c’è il rimborso della prenotazione se si è verificato un annullamento per provvedimento dell’autorità, come nel caso di specie. È possibile chiedere il rimborso alla compagnia aerea entro 30 giorni dal provvedimento dell’autorità preposta. E la compagnia deve entro 15 giorni dalla richiesta provvedere al rimborso. La compagnia, in questo caso, può scegliere se rimborsare il tifoso con importo pari alla cifra spesa o con un voucher che potrà poi essere utilizzato. Se la modifica è stata opera dalla compagnia, allora è obbligatorio il rimborso dell’importo speso. Per gli alberghi prenotati, si può fare richiesta di restituzione di quanto pagato in anticipo, sempre entro 30 giorni dal provvedimento".