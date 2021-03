Affare Osimhen, Gazzetta: con il Lille passaggi di giocatori ipervalutati e 20mln riguardano alchimie di bilancio per i francesi

Ultime notizie Napoli - Nelle ultime sessioni estive di mercato il presidente Aurelio De Laurentiis ha effettuato le operazioni più costose della sua gestione in 16 anni acquistando due attaccanti con un investimento di oltre 100 milioni di euro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Victor Osimhen è tra i capisaldi dai quali il Napoli ripartirà - Champions o non Champions - nella prossima stagione. Una scelta precisa, è logico che la squadra che verrà riparta da potenzialità notevoli e non solo per i costi elevati di cartellino. Nello scorso luglio l’affare Osimhen con il Lilla è stato complessivamente di 70 milioni, anche se 20 riguardano alchimie di bilancio (per i francesi più che altro) con passaggi di giocatori ipervalutati"