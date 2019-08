Adl in tournée con la squadra, Repubblica: mercato fermo, si sbloccherà dopo il Barcellona

"Qualcosa comincia a muoversi, anche se la presenza di De Laurentiis al seguito della squadra sembra escludere sviluppi imminenti sul mercato. Niente di ufficiale succederà infatti senza l’indispensabile via libera del presidente, che ieri è sbarcato a Marsiglia con il volo charter dele successivamente scorteràe i giocatori pure nella tournée negli Stati Uniti: dove gli azzurri sono attesi dalla doppia sfida di lusso contro il Barcellona (il 7 agosto a Miami e l’11 a Detroit). La campagna acquisti non dovrebbe dunque prevedere dei sussulti significativi prima del rientro alla base della comitiva, previsto quasi a ridosso di Ferragosto. I tifosi dovranno di conseguenza rassegnarsi ad aspettare ancora un po’, ma questa volta con speranze fondate di non restare alla fine con la bocca asciutta. Proprio nelle ultime ore sono arrivati infatti dei segnali molto positivi dalla Spagna, dove l’s’è ufficialmente defilato dalla corsa per. Svanisce dunque la principale avversaria delper, che virtualmente ha già iniziato il conto alla rovescia per il suo arrivo in Italia".