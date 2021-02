ADL-Giuntoli, presto i titoli di coda! CorSport: braccio di ferro sul contratto in scadenza 2024, rapporto freddo e formale tra i due

Ultime notizie Napoli - Hanno un peso (d’oro) quei 140 milioni circa spesi tra Demme e Lobotka, Petagna e Rrahmani, Politano, Osimhen e infine il prestito di Bakayoko, all'interno del mercato del Napoli del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, come racconta il Corriere dello Sport.

"Il contratto di Giuntoli va in scadenza nel 2024 ed è divenuto il motivo neanche tanto sottile d’un braccio di ferro tra De Laurentiis e il suo diesse, con il quale il rapporto è scivolato nella freddezza, in un formalismo di facciata che aspetta semplicemente una scadenza prossima, più immediata, nella quale sia possibile scorgere una soluzione: per la serie «C’eravamo tanto amati», sfileranno - presto o tardi - i titoli di coda"