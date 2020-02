“Adesso testa al campionato": Gattuso tiene alta l'asticella a Castel Volturno, il mister ha un pensiero in testa

“Adesso testa al campionato": l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso lo ha ripetuto ieri mattina alla squadra, alle prese con il tour de force al quale il calendario la costringe. Come racconta Tuttosport, l'allenatore punta ad avere tutta la squadra al meglio della condizione quando si arriverà al momento clou della stagione.

"Oltre alla sfida di sabato al San Paolo con il Torino, il focus si sofferma tra la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter (giovedì 5 marzo) e il retour match di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona (18 marzo). Ringhio nutre il proposito audace di eliminare entrambe. «Ma ora pensiamo al campionato», è lo slogan di Gattuso, anche se la sua testa è già protesa al 18 marzo, per la gara del Camp Nou che deciderà la qualificazione ai quarti di Champions. «Siamo ancora in corsa, altroché se lo siamo, perché Il Napoli non è una squadretta», era stata la reazione a caldo del coach calabrese"