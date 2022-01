Adani a Il Mattino: "Insigne a Toronto? Tanto dispiacere! Il Napoli ha un solo modo per vincere le partite"

Daniele Adani, ex difensore del Brescia e opinionista televisivo, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Chi lo vince lo scudetto?

«L'Inter ha tutto per il bis: un bel gioco, ha il giusto mix tra esperienza e qualità e poi ha grande compattezza»

A proposito di allenatori: cosa ha dato Spalletti al Napoli?

«Ha portato mentalità da grande squadra. Ha dato grandezza e consapevolezza che mancavano, pur rispettando le caratteristiche di questo Napoli»

Ovvero?

«Il Napoli ha solo un modo di vincere: dominare le partite. E infatti il matrimonio Spalletti-Napoli è vinto in partenza. Si sono trovati al momento giusto due compagni che non possono non fare bene perché stanno bene insieme»

Quindi Napoli ancora in corsa per lo scudetto?

«Gli azzurri non possono esimersi dal provare a vincere il campionato. Possono rimontare sull'Inter. Hanno elementi e filosofia di gioco tali che non partono mai battuti»

Che effetto le fa sapere che dal prossimo campionato Insigne giocherà a Toronto?

«Tanto dispiacere. Perché quando vedi l'ala sinistra che rientra, è solo Insigne. Quel tipo di giocata con lui che fa calcio mi mancherà, soprattutto nello stadio di Diego. Poi rispetto il professionista, l'uomo e le scelte»

In Nazionale ci sarà ancora posto per lui?

«Mi aspetto che sia monitorato da Mancini, anche se mancando quel tipo di competitività ogni prestazione rischia di essere meno attendibile»