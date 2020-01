Napoli su Acuna, TuttoSport: “ADL ha offerto 15 mln, ecco a quanto si può chiudere”

CALCIOMERCATO NAPOLI - I colleghi dell’edizione odierna di TuttoSport fanno il punto della situazione in merito alla questione legata agli acquisti della Ssc Napoli sulla fascia. Gattuso vorrebbe un nuovo terzino sinistro

Mercato Napoli, offerta per Acuna

“Continua anche la ricerca di un mancino e l’ipotesi Ricardo Rodriguez non è tramontata nonostante il Milan non intenda cederlo in prestito. Se gli azzurri si trovassero costretti ad investire denaro fresco, preferirebbero bussare alla porta dello Sporting per l’argentino Acuna, valutato 20 milioni. Il Napoli ne ha già offerti 15”.