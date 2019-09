Accostato al Napoli, il belga Castagne vicino al rinnovo con l'Atalanta

Notizie Calcio -Timothy Castagne è stato spesso accostato al Napoli nell'ultimo calciomercato. Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il belga è vicino al rinnovo con l'Atalanta: "Un altro pezzo pregiato che a luglio ha resistito a parecchi milioni, nel suo caso della Premier. Da settimane in odore di rinnovo per arrivare oltre l’attuale scadenza (2021), fino a Santo Stefano fu quasi un corpo estraneo. Da gennaio, invece, pochi dubbi: determinante e stabilmente con la nazionale belga. La lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro è quasi superata, l’obiettivo è tornare con il Genoa (15 settembre)"