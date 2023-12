Accoglienza a Torino delle peggiori per il Napoli: anche prima della gara non erano mancati gli striscioni

Napoli - Il Mattino analizza quella che è stata una delle peggiori accoglienze di sempre per il Napoli allo Stadium:

L'accoglienza al Napoli è delle peggiori, tra la pioggia di fischi e gli insulti che si susseguono per tutta la gara. Anche prima della gara, in città, non erano mancati striscioni di rivalità accesa: una rivalità che si perde negli anni visto che quella tra Juventus e Napoli è la gara più antica della storia in Serie A, che va avanti dal 1929 e che ieri sera ha visto in effetti solo un altro piccolo - e importante - capitolo di una saga che sarà ancora lunga.