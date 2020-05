Abbondanza in attacco, c’è una poltrona per quattro. CorrMezz: in caso di cessione di Leandrinho, ecco il secondo slott extracomunitari

Ultime calcio Napoli - Dei gol realizzati (121) il 70,2 per cento (85) li ha fatti da centravanti. Per Mertens parlano i numeri, quelli che poi hanno convinto De Laurentiis a rinnovargli il contratto. C’è ancora qualcosa da sistemare ma la via dell’accordo è stata intrapresa, s’attende solo la gioia dell’annuncio ufficiale. Mertens si candida ad essere il re dell’attacco, prima della pandemia il Napoli di Gattuso aveva ricalibrato la sua macchina da gol, è sempre andato a segno nelle ultime otto gare, Dries ne ha realizzati tre.

Leandrinho, Elmas, Di Lorenzo

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La squadra mercato del Napoli è sempre al lavoro, valuta soluzioni, profili interessanti con la tranquillità di una campagna trasferimenti molto lunga che dovrebbe terminare il 2 ottobre. Mertens e Insigne sono pronti a dare certezze per dare equilibrio alla rivoluzione. Politano e Petagna sono, invece, i volti nuovi già pronti. In mezzo c’è abbondanza, il Napoli ha quattro attaccanti centrali di proprietà: Mertens, Milik, Llorente e Petagna. Llorente era attratto dall’idea di tornare a casa, trasferirsi alla Real Sociedad, un’operazione che nel mercato della crisi dovuta all’emergenza coronavirus è più complessa e potrebbe essere rimandata al 2021 e spunta il Benevento. Petagna resterà a Napoli. Le porte girevoli dell’attacco ruotano intorno alla trattativa per il rinnovo di Milik che piace ad Atletico Madrid, Juventus e Tottenham. Se dovesse andare via, il Napoli lo sostituirà con un attaccante dinamico, di gamba, capace di svariare su tutto il fronte offensivo e attaccare gli spazi in verticale. Osimhen del Lille è molto intrigante ma il club francese non abbassa le pretese, Azmoun dello Zenit San Pietroburgo è un nome molto concreto. Se il Consiglio Federale confermerà le regole sugli extracomunitari, il Napoli avrà uno slot da riempire a patto che il giocatore acquistato abbia partecipato ad almeno 5 gare ufficiali con la sua Nazionale (come Azmoun), potrebbe liberare un altro posto la cessione all’estero a titolo definitivo per esempio di uno tra Leandrinho (il Red Bull Bragantino ha un diritto di riscatto da esercitare entro il 30 giugno) e Lozano".