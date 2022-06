Abbonamenti Napoli 2022/23, incontro ADL-Manfredi per canone d'affitto del Maradona: le ultime

Notizie Napoli calcio. Non solo calciomercato per il Napoli. Il club azzurro è alle prese anche con la pianificazione della campagna abbonamenti 2022/23 in vista della prossima stagione. I tifosi sono in attesa di novità, con la società che ancora non è pronta e sull'argomento è partita in ritardo rispetto alle altre squadre di Serie A.

Abbonamenti Napoli calcio 2022/23

Quando inizia la campagna Abbonamenti Napoli 2022/23?

Della questione abbonamenti Napoli calcio 2022/23 ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, che ha svelato come il presidente De Laurentiis ed il Sindaco Manfredi si siano incontrati per discutere anche delle tematiche inerenti lo stadio Maradona: