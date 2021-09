6 su 6 per il Napoli! CorSera: difficile nascondersi adesso, anche perché emerge un dettaglio importante

Napoli Calcio - Vince ancora il Napoli di Luciano Spalletti in campionato: sono 6 su 6 in quest'avvio di stagione entusiasmante. Ecco quanto evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola:

Sono sei su sei i successi di Spalletti e adesso diventa complicato nascondersi, soprattutto per l’atteggiamento del gruppo: tranquillo, lucido e consapevole. A questo punto anche capace di controllare le vertigini d’alta quota. Ogni partita segna l’aumento del livello di crescita della squadra, ogni cambio di Spalletti (qualche minuto anche a Demme che rientra dopo l’infortunio) certifica che tutti sono utili e funzionali alla causa.