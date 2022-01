57, 63 e 94: il terno di Victor Osimhen

Come racconta il Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ora dovrà avere a che fare con la gestione del rientro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Ultime notizie Napoli

“Il terno di Osi:

il calcio 57 giorni dopo, lunedì con il Bologna partendo dalla panchina; la caccia a un posto da titolare a 63 giorni di distanza dall'ultima volta, datata 21 novembre a San Siro con l'Inter; la caccia al gol, smarrito 94 giorni fa per cause di forza maggiore.

Oltre tre mesi, due vite per un attaccante di razza pura: era il 21 ottobre e all'epoca graffiò la pelle del Legia Varsavia in Europa League. Volendo, si potrebbe anche provare la quaterna sulla ruota di Napoli: domenica saranno 98 i giorni di astinenza in campionato. Proprio così: a segno di testa con il Torino il 17 ottobre, con un terzo tempo super che fece scomodare Jordan e LeBron, e arrivederci e grazie”