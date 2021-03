Zaccagni, l'agente: "Piace al Napoli e non solo, a giugno ne parlerò col Verona. Con Juric in azzurro per lui sarebbe più facile"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, calciatore dell'Hellas Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Al Napoli piace Zaccagni, ma non sono gli unici. Ha raggiunto una maturità incredibile, sta facendo un percorso straordinario. Vedremo, a giugno ci metteremo a tavolino col Verona e decideremo cosa fare. Può giocare in svariati ruoli, è stato bravo Juric a ritagliargli il ruolo di attaccante, ma nasce centrocampista. Ha raggiunto una maturità invidiabile, se al Napoli arrivasse Juric per lui sarebbe più semplice. E' pronto per un grosso club come il Napoli. Nel 4-3-3 può fare la mezzala e l'esterno. Nel 4-2-3-1 può fare sia il sottopunta che l'esterno".