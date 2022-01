Napoli: soltanto 5 partite in 45 giorni, Spalletti sorride allo spogliatoio

Ultime sul Napoli riguardo il recupero dei calciatori e le prossime partite con un calendario non troppo pesante per gli azzurri.

Ci sono aggiornamenti da Tuttosport con le ultime sul Napoli:

periodo-no sta per diventare solo un brutto ricordo per il Napoli che questa sera proverà a battere la Fiorentina e garantirsi l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Spalletti sorride perchè vede che lo spogliatoio si sta ripopolando e si fa forte delle ottime prestazioni fornite dal Napoli nei match contro Juventus e Sampdoria. Quella di stasera sarà la terza gara in 7 giorni, ma il coach non nutre nessuna preoccupazione per la stanchezza di un gruppo già fiaccato dalle 9 assenze costanti. Il motivo è nei numeri. Dal 23 dicembre e fino al 6 febbraio, quando avrà fine la Coppa d’Africa, il Napoli giocherà soltanto 5 partite in 45 giorni, lasso temporale nel corso del quale solitamente (compresi anche gli impegni delle nazionali) sono programmate dalle 14 alle 17 partite.