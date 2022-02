Di Canio: "Il Napoli ha una tenaglia in mezzo al campo: ecco quanti punti potrebbe fare tra Venezia e Inter"

Napoli calcio - Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

Il Napoli probabilmente ha più soluzioni di tutti in avanti. Forse ne ha addirittura troppe.

"Esatto, anche se nel calcio le risorse non sono mai in eccesso. Spalletti aveva una squadra fisica, tra Koulibaly, Anguissa e Osimhen, e se n’è dovuto inventare un’altra fatta di piccoli tipo Lobotka e Demme. Eppure è riuscito a tenere in piedi l’inseguimento. Adesso deve reggere queste due partite con Venezia e Inter, magari tirare fuori una vittoria e un pareggio, recupererà uomini e le cose si faranno interessanti. L’Inter per me resta la migliore e la favorita, ma stiamo a vedere".

Anche per Spalletti, niente vera coppia d’attacco.

"Piuttosto una tenaglia. Zielinski sulla trequarti, Fabian Ruiz che con Anguissa o Lobotka è potuto avanzare ed è cresciuto parecchio. Davanti naturalmente Osimhen con Lozano e Insigne. Lozano, porca miseria, è argento vivo. Se solo non si dimenticasse il pallone, ogni tanto. Puoi giostrare di possesso nella metà campo avversaria o in ripartenza. Se Osimhen è in forma, la squadra ha a disposizione diverse opzioni di gioco".