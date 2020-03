UFFICIALE - Infortunio Maksimovic, il comunicato della SSC Napoli: distrazione di primo grado del gastrocnemio della gamba destra

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma venerdì per la 27esima giornata di Serie A (ore 18.30).

SSC Napoli, il report della seduta

La squadra ha svolto allenamento sul campo 1 seguendo una prima fase di attivazione. Successivamente esercitazioni tecniche con l’utilizzo delle sagome e lavoro di possesso palla. Chiusura con partita a campo ridotto.

SSC Napoli, il report su Maksimovic

Nikola Maksimovic si è sottoposto a esami strumentali che hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane.